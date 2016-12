14:04 - La fantasia di certo non gli mancava. Un argentino ha provato a nascondere la droga all'interno di confezioni di dolci perfettamente sigillate. Un italiano, invece, nei doppifondi di alcune pentole. Ai finanzieri, insospettiti, ha giustificato il possesso di una batteria da cucina dicendo che gli era utile per la sua attività di chef. Ma la sua versione non ha convinto e infatti all'interno di ogni pentola c'era della polvere bianca.

Sono due dei sette corrieri intercettati e fermati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Fiumicino. Cercavano di fare entrare nel nostro Paese 65 chili di cocaina purissima che una volta immessa sul mercato romano avrebbe fruttato 18 milioni di euro.