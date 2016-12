Di Cataldo, il mistero delle foto della ex

19:08 - Nuovi risvolti per la vicenda di botte e denunce online che ha avuto come protagonisti il cantante Massimo Di Cataldo e la sua ex compagna Anna Laura Millacci. Il settimanale "Oggi" pubblica delle foto che metterebbero in discussione la denuncia fatta dalla donna sulla sua pagina Facebook: la sera delle botte e del presunto aborto l'artista era a una festa. Negli scatti dell'evento non c'è traccia di percosse.