Colosseo, il Consiglio di Stato boccia il ricorso: al via il restauro sponsorizzato da Tod's

foto Ansa Correlati Restauro del Colosseo, si indaga sull'accordo firmato con la Tod's di Diego Della Valle 16:44 - Il Colosseo potrà essere restaurato grazie alla sponsorizzazione privata di Tod's. E' l'effetto della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso del Codacons contro la sponsorizzazione. I lavori per un valore di circa 25 milioni di euro possono quindi iniziare.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso del Codacons, già bocciato in primo grado dal Tar del Lazio, che riteneva troppo basso il prezzo della sponsorizzazione rispetto al valore inestimabile del monumento. L'associazione contestava inoltre i diritti di sfruttamento accordati alla Tod's di Della Valle per 20 anni.



Consiglio di Stato: "Codacons non ha titolo per presentare ricorso" - Il Consiglio di Stato ha stabilito che il Codacons non aveva titolo per presentare tale ricorso né come associazione di protezione ambientale né come associazione di tutela dei consumatori. Si erano costituiti in giudizio contro il ricorso la presidenza del Consiglio dei ministri e Roma Capitale.



Codacons: "Ora ricorso in Cassazione" - Il Codacons ricorrerà in Cassazione "per rifiuto di giurisdizione" impugnando così la decisione del Consiglio di Stato. "Nessuno sembra voler giudicare il contratto di sponsorizzazione del Colosseo e i giudici scappano sostenendo l'assenza di legittimazione della nostra associazione a impugnare gli atti, perché il monumento Colosseo non rientra nella materia ambientale - si legge in una nota del Codacons - questa decisione assurda offende il Colosseo prima ancora che il Codacons".



"Mentre i giudici del Consiglio di Stato bocciano il ricorso - ha aggiuntoaggiunge il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - per fortuna la Procura di Roma, che già ha aperto un procedimento sulla sponsorizzazione a seguito di un nostro esposto, esamina la richiesta del Codacons di sequestrare la concessione dei lavori al gruppo Tod's, dopo che i diritti d'uso sul monumento sono magicamente passati dai due anni oltre il termine dei lavori agli attuali 20 anni".