foto Ansa

13:44

- Un ex dipendente del Cefop (centro di formazione professionale), Riccardo De Lisi, si è lanciato dal quinto piano dell'assessorato al Lavoro di via Imperatore Federico, a Palermo. L'uomo, licenziato lo scorso dicembre, era stato ricoverato all'ospedale di Villa Sofia in condizioni definite disperate. Il decesso è avvenuto pochi minuti dopo. De Lisi partecipava alle proteste insieme ai suoi colleghi chiedendo di riottenere il posto di lavoro.