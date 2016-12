Meteo, ritorna la bolla sahariana

foto Meteo.it Correlati Il ritorno del caldo africano

Nel corso della settimana il tempo rimarrà bello e soleggiato in gran parte d'Italia. Il caldo sarà tutto sommato sopportabile, con temperature nella norma o di poco al di sopra e afa debole. Nel fine settimana invece l'Anticiclone Nord-Africano tornerà a occupare con decisione la nostra Penisola e inizierà una nuova ondata di caldo intenso che proseguirà anche all'inizio della prossima settimana coinvolgendo ancora una volta tutta l'Italia.

Previsioni di mercoledì - Giornata di bel tempo con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Un po’ più di nuvole interesseranno il settore tirrenico di Calabria e Sicilia, con anche il rischio di qualche breve acquazzone sui rilievi di Sila e Aspromonte, e nel corso del pomeriggio sulle Alpi centro-orientali ma in questo caso con basso rischio di fenomeni. Moderati venti settentrionali al Centrosud e Isole.



La colonnina di mercurio - Temperature in lieve aumento al Nord, in leggera diminuzione invece sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud; nel pomeriggio valori massimi quasi ovunque fra 29 e 34 gradi¸ afa debole o assente. Previsti 31°C a Bari, 32°C a Milano, Aosta, Brescia,e Napoli, 33°C a Bologna, Bolzano e Catania, 34°C a Firenze e Roma.



Cosa attendersi giovedì - Agosto inizierà sotto il segno dell'Anticiclone Africano. Nell’entroterra desertico tra Marocco e Algeria si sta già organizzando la rimonta della lingua infuocata sahariana. Le temperature di partenza saranno roventi, con valori vicini ai 50°C. La massa d’aria si dirigerà verso l’Europa caricandosi di umidità a contatto con il Mar Mediterraneo e si riverserà sul Paese in progressione.



Le previsioni per il week end - Da sabato e almeno fino a metà settimana le temperature cresceranno e si accumulerà l’umidità nei bassi strati giorno dopo giorno. Le temperature percepite saranno così anche localmente superiori ai 40°C. Sarà il Centronord a essere maggiormente colpito dalla fiammata africana e la Pianura Padana diverrà un bacino di raccolta del caldo umido. Progressivamente, nel corso della prima settimana di agosto, le temperature si riporteranno sopra i 35°C, con punte fino a 38°C (ad esempio a Bologna e Verona). Quando finirà questa terza fiammata africana? Rispetto alla scorsa ondata di caldo avremo una durata e persistenza maggiore: questo attacco durerà almeno una settimana e sarà così più difficile da sopportare, specialmente per chi rimarrà in città. Anche le temperature minime si alzeranno e supereranno diffusamente i 22°C: si tratta della soglia limite oltre la quale di notte inizia il disagio dovuto al caldo afoso.



Cosa succede in città - Il tasso di umidità sarà in crescita, raggiungendo anche più del 40% nelle ore pomeridiane: le temperature realmente percepite dal nostro corpo saranno anche di 2-3 gradi in più rispetto a quelle reali. Nelle grandi città, inoltre, si verifica il fenomeno dell’isola di calore urbana che si origina dal particolare tessuto cittadino, costituito prevalentemente da cemento e asfalto, materiali che, rispetto ad un suolo ricoperto da vegetazione, assorbono circa il 10% in più di energia solare. Ma ad accrescere il calore della città contribuisce anche la geografia urbana, con prevalenza di strade strette rispetto all' altezza degli edifici. In tal modo, rispetto ad una superficie piana non edificata, viene catturata una maggior quantità di radiazione solare perché intrappolata nei canyon cittadini dalle numerose riflessioni multiple subite dai raggi sulle pareti dei palazzi.