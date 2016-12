L'afa concede una tregua fino al weekend

foto Meteo.it Correlati Meteo: caldo e cielo sereno, ma finalmente senza afa

La situazione in Europa 10:31 - Dopo i violenti temporali di lunedì, che hanno interessato soprattutto il Nord, l’estate fa vedere il suo volto migliore, con tempo stabile, cielo sereno e temperature nella norma. Martedì mattina nelle regioni settentrionali i valori minimi sono scesi addirittura di qualche grado al di sotto delle medie stagionali. - Dopo i violenti temporali di lunedì, che hanno interessato soprattutto il Nord, l’estate fa vedere il suo volto migliore, cone temperature nella norma. Martedì mattina nelle regioni settentrionali i valori minimi sono scesi addirittura di qualche grado al di sotto delle medie stagionali.

Fino a venerdì il caldo resterà su livelli sopportabili, abbastanza in linea con le temperature che caratterizzano di norma questo periodo dell’anno. Nel prossimo fine settimana il caldo afoso tornerà però a farsi più intenso in tutta Italia perché si rafforzerà nuovamente l’anticiclone nord-africano. Da martedì e per tutta la settimana il tempo sarà soleggiato.



Torna dunque a splendere il sole in tutto il Nord Italia, con l'eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano e serale sulle Alpi, dove ci potrà essere qualche breve e isolato piovasco possibile solo su quelle orientali del Friuli. Bel tempo anche nelle regioni centro-meridionali con poche nuvole innocue nelle regioni del medio-basso versante adriatico e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia.



Giornata ventosa al Centrosud per l’arrivo di moderati venti di Maestrale che tra l’altro renderanno i mari per lo più mossi. I venti attenueranno il caldo ma soprattutto il tasso di umidità. Le temperature oscilleranno per lo più tra i 28 e 33 gradi, con isolate punte di 35-36 soltanto sul versante ionico della Penisola.



Sole e caldo aprono il mese di agosto - La settimana continuerà a trascorrere all’insegna del tempo stabile, le temperature si alzeranno gradualmente e aumenterà anche il tasso di umidità. A metà settimana il termometro segnerà valori compresi tra 28 e 35 gradi al Centronord e tra 30 e 31 al Sud. Il caldo tornerà a farsi intenso nel fine settimana, quando sull’Italia si stabilirà di nuovo l’anticiclone nord-africano.



Nel prossimo weekend infatti saremo alle prese con una nuova ondata di caldo intenso, con una massa d'aria rovente di origine sahariana che approderà sul nostro Paese. Le temperature, dopo la breve tregua di metà settimana, saliranno ancora arrivando a superare diffusamente i 35 gradi. La particolarità di questa ondata di caldo africano sarà la persistenza: il tempo rimarrà stabile per diversi giorni e il caldo non mollerà la presa sul Paese.