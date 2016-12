foto Ansa

19:43

- Papa Francesco esprime la sua "profonda partecipazione al dolore" per il drammatico incidente del pullman sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, "in cui hanno perso la vita molte persone, tra le quali diversi bambini". Lo dice in un telegramma di cordoglio inviato a suo nome dal cardinale segretario di Stato, Tarcisio Bertone.