Meteo, Italia divisa in due: ancora caldo al Sud Al Nord i temporali allentano la morsa dell'afa

Italia divisa in due, con apice del caldo africano al Sud e temporali al Nord e in Toscana. Già martedì inizierà però un lungo periodo di tempo di nuovo stabile, con un'altra persistente ondata di caldo africano prevista nel weekend. Agosto si aprirà dunque con il tempo ideale per chi va in vacanza.

Una perturbazione riuscirà a influenzare il meteo su quasi tutto il Nord e su parte del Centro, con numerosi temporali che nella giornata di lunedì bagneranno le regioni settentrionali, la Toscana, l’Umbria e le Marche. Le correnti fresche che accompagnano la perturbazione faranno anche scendere le temperature in gran parte del Centronord e in Sardegna, anche fino a 7-8 gradi, mentre al Sud la colonnina di mercurio salirà ulteriormente e il caldo afoso raggiungerà l’apice.



Temporali al Nord, temperature vicine ai 40 gradi al Sud - Al mattino rovesci e temporali sparsi interesseranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Levante Ligure, Emilia Occidentale e Alta Toscana; un po’ di nuvole, ma innocue, anche sul resto del Nord, su Umbria e Sardegna, mentre il tempo sarà in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Centronord, con rovesci e temporali sparsi su Alto Piemonte, Lombardia, Levante Ligure, Triveneto, Toscana e Umbria; bello e soleggiato al Sud e sulle Isole. In serata ancora qualche acquazzone solo sul Triveneto. Venti provenienti dai quadranti occidentali, da deboli a moderati, sui mari di ponente.



Grande afa, tregua al Nord. Ancora molto caldo al Sud - Le temperature sono in calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. A Milano passeremo dai 35 gradi di domenica ai 27 gradi, a Bologna da 38 a 32, a Verona da 38 a 31. Valori stazionari o in leggero aumento nel resto d’Italia: apice del caldo intenso al Sud, con massime che sfioreranno i 40 gradi. Previsti 38 gradi a Taranto, 37 a Bari, Lecce e Crotone, 36 a Catania, 33 a Roma. Tra Nord e Sud avremo anche 12 gradi di differenza (26 in Valle d’Aosta e 38 in Puglia).



Martedì sole e caldo dovunque, ma senza afa - Martedì ci sarà bel tempo in tutta Italia, con appena qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi Orientali. Sensibile attenuazione del caldo anche al Sud e sul Medio Adriatico. Moderati venti di Maestrale al Centrosud e sulle Isole. I venti relativamente freschi che seguono la perturbazione faranno scendere le temperature anche al Sud. A Bari, ad esempio, passeremo dai 37 gradi di lunedì ai 31 di martedì.



Ad agosto, tanto sole e caldo in aumento - Le giornate saranno belle e soleggiate anche fra mercoledì e domenica, con le temperature che gradualmente si alzeranno. A metà settimana avremo valori compresi tra 28 e 35 gradi al Centronord e tra 30 e 31 al Sud. Il caldo tornerà a farsi intenso nel fine settimana, quando sull’Italia tornerà di nuovo l’Anticiclone nord-africano. Nel prossimo weekend infatti saremo alle prese con un'altra ondata di caldo intenso: l'anticiclone porterà su tutto il una massa di aria rovente di origine sahariana e le temperature, dopo la breve tregua di metà settimana, saliranno ancora arrivando a superare diffusamente i 35 gradi. La particolarità di questa ondata di caldo africano sarà la persistenza: il tempo rimarrà stabile per diversi giorni e il caldo non mollerà la presa sul Paese.