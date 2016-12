Femminicidi, in 6 mesi uccise 81 donne

17:16

- Il maggior numero di omicidi in Italia (175) avviene in famiglia, anche se il dato è in calo del 10,3% rispetto al 2011. Lo dice l'ultimo rapportosull'omicidio volontario. Nel contesto familiare e affettivo la vittima è principalmente donna (61,1%), tra i 25 e i 54 anni. Mentre il killer in oltre 9 casi su 10 è uomo. Quanto al femminicidio, nei primi sei mesi del 2013 sono state uccise 81 donne, di cui il 75% in famiglia o nella coppia.