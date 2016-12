Elisabetta Ballarin "scaccia" le Bestie di Satana

12:32 - Lavora in un ufficio turistico di Monte Isola, affacciato sul lago d'Iseo, Elisabetta Ballarin, condannata a 22 anni per l'omicidio di Mariangela Pezzotta, uccisa con la complicità di Andrea Volpe e Nicola Sapone. Adesso è in semilibertà e in un'intervista al Giorno racconta il suo sogno: essere dimenticata. Ora che è uscita dalla droga, che ha un lavoro, che ha ritrovato il sorriso, vorrebbe solo mettersi il passato alle spalle e ricominciare una vita normale. Nell'anonimato.