Meteo, domenica rovente, poi breve tregua

Una goccia caldissima raggiungerà infatti l’Italia nel prossimo fine settimana.



LA SCALATA VERSO I 40°C: OGGI APICE DEL CALDO ROVENTE AL NORD



Domenica giornata caratterizzata da un sole diffuso in gran parte del Paese con una quasi assenza di nuvole in Pianura Padana e nelle regioni del Centrosud. Un po’ di nuvole si formeranno sulle Alpi con qualche temporale in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Val d’Aosta. Da segnalare un po’ di ventilazione meridionale, in generale debole, intorno alla Sardegna, sull’alto Tirreno e sul mar Ligure.



Temperature e afa in ulteriore lieve aumento: valori pomeridiani quasi ovunque compresi fra 33 e 36 gradi, ma con massime di 37-38 gradi in diverse località e addirittura punte fino a 40 gradi nell’interno della Sardegna.



HEAT INDEX: CON L’UMIDITA’ IN AUMENTO LA TEMPERATURA PERCEPITA E’ DI ALMENO 2 GRADI IN PIU’



Le città più roventi saranno Milano, Piacenza, Trento e Pescara con 35°C (percepiti 37°C) 36°C a Bergamo, Brescia, Bolzano, Roma, Lecce. 37°C a Firenze e 38°C a Bologna (percepiti 40°C), Verona, Taranto, Alghero. 40°C previsti a Sassari: la Sardegna sarà la regione più calda d’Italia.



ISOLA DI CALORE URBANA: NELLE GRANDI CITTA’ IL CALDO SI SENTE IN MODO PIU’ INTESO. GLI EDIFICI E L’ASFALTO ASSORBONO IL 10% IN PIU’ DI ENERGIA SOLARE



Il tasso di umidità sarà in crescita, raggiungendo anche più del 40% nelle ore pomeridiane: le temperature realmente percepite dal nostro corpo saranno anche di 2-3 gradi in più rispetto a quelle reali.



Nelle grandi città, inoltre, si verifica il fenomeno dell’isola di calore urbana che si origina dal particolare tessuto cittadino, costituito prevalentemente da cemento e asfalto, materiali che, rispetto ad un suolo ricoperto da vegetazione, assorbono circa il 10% in più di energia solare. Ma ad accrescere il calore della città contribuisce anche la geografia urbana, con prevalenza di strade strette rispetto all' altezza degli edifici. In tal modo, rispetto ad una superficie piana non edificata, viene catturata una maggior quantità di radiazione solare perché intrappolata nei canyon cittadini dalle numerose riflessioni multiple subite dai raggi sulle pareti dei palazzi. A Milano questa mattina alle 7 si registravano 27°C. Pochi chilometri al di fuori della città, alla stessa ora, i gradi erano 23°C.



LUNEDI’ APICE DEL CALDO AL SUD MA ARRIVANO I TEMPORALI AL NORD: CALANO LE TEMPERATURE AL CENTRONORD ANCHE DI 7 GRADI.



ATTENZIONE AL FORTE CONTRASTO TERMICO: FOCOLAI TEMPORALESCHI ANCHE MOLTO INTENSI



Una veloce perturbazione che ora si sta muovendo dalla Francia in direzione est, raggiungerà il Nordovest nelle prime ore di lunedì.



Avremo un aumento delle nubi e temporali al mattino su Val d’Aosta, Piemonte (specie la parte settentrionale), la Lombardia (zona nord-occidentale). Qualche nube in più anche in Toscana e Sardegna. Nel pomeriggio il tempo migliorerà al Nordovest e il fronte perturbato si sposterà al Nordest con temporali tra alto Veneto, Trentino e Friuli. Alcuni focolai temporaleschi potrebbero colpire anche l’Emilia occidentale, il nord dell’Umbria e le zone interne delle Marche.



Entro sera temporali possibili anche sulle coste tra Veneto e Friuli.



Attenzione: dato il forte contrasto tra l’aria calda e umida al suolo e quelle più instabile e fresca della perturbazione potremo avere localmente temporali anche di forte intensità, associati a forti raffiche di vento. Il sole dominerà incontrastato al Sud e avremo una giornata con temperature massime davvero elevate. Il picco del caldo sarà raggiunto in particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previsti 39°C a Taranto, 38°C a Bari, 37°C a Lecce e Catania, 36°C a Catanzaro, Brindisi e Potenza.

LUNEDI’ CALO TERMICO AL NORD: ANCHE 12°C DI DIFFERENZA TRA PUGLIA E LOMBARDIA

Al Centronord l’aria più fresca al seguito della perturbazione e l’azione dei temporali porteranno un calo anche di 7 gradi. A Milano passeremo dai 35°C di domenica ai 28°C di lunedì (-7°C), a Brescia dai 36 di domenica ai 29 di lunedì (calo di 7°C), a Bergamo dai 36°C di oggi ai 27°C di lunedì (calo di 9°C). Saranno fino a 12 i gradi di differenza tra Nord e Sud. Anche la notte tra lunedì e martedì vedrà un calo termico: le minime al Nord scenderanno sotto i 20°C e si tornerà a poter dormire senza provare il disagio dovuto al caldo.

TENDENZA SETTIMANA: BREVE TREGUA DAL CALDO, MA IL PROSSIMO WEEKEND RIMONTA L’ANTICICLONE NORDAFRICANO

Seguiranno poi alcune giornate, tra martedì e giovedì, con temperature ancora elevate in generale comprese tra 30 e 35 gradi ma con un caldo e una afa in parziale attenuazione. I temporali al Nord saranno seguiti poi da una più secca e fresca ventilazione da nord che tra martedì e giovedì porterà un po’ di sollievo e un calo dei tassi di umidità anche al Centrosud. Ma già per il prossimo fine settimana sarà di ritorno il rovente anticiclone africano e vivremo una nuova ondata di caldo africano. (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti)

MARE BOLLENTE CON TEMPERATURE SOPRA I 30 GRADI

Anche la temperatura dell'acqua del mare è in aumento. Nel Mar Adriatico e nel Mar Ligure i picchi di calore stanno diventando una costante. Come conferma il biologo marino Antonio Di Natale le conseguenze di questo riscaldamento porteranno al cambiamento delle specie ittiche nelle acque del mediterraneo. In futuro nei nostri mari sarà sempre più comune imbattersi in specie come i Barracuda e la Donzella pavonina, due pesci tipici dei mari tropicali.