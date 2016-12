Meteo, è iniziato un weekend di fuoco

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 13:21 - Per almeno 6-7 giorni la situazione meteo sull'Italia sarà dominata dall'Anticiclone Nord-Africano, che garantirà giornate soleggiate ma molto calde, mentre i pochi temporali rimarranno per lo più confinati sulle zone alpine. Il caldo afoso in particolare raggiungerà l'apice domani al Nord e lunedì al Centrosud e Isole, mentre nei giorni successivi ci sarà un'attenuazione, comunque solo parziale, della calura.

Previsioni per oggi - Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si formeranno un po' di nuvole sui rilievi. Sulle Alpi non si escludono isolati temporali di calore tra tardo pomeriggio e sera; sempre tanto sole altrove. Temperature massime quasi ovunque in crescita e in generale comprese fra 32 e 36 gradi, ma con punte fino a 37-38 gradi, specie in Sardegna e nelle zone interne del Centro; le temperature percepite saranno anche più alte a causa dell'afa, in particolare in Pianura Padana. Di seguito alcuni valori previsti per oggi: 38 gradi per Sassari, 37 gradi per Firenze, 36 gradi per Bologna, Bolzano, Verona, Perugia, Alghero, 35 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza, Trento, Roma, Catanzaro, Crotone, Taranto, Viterbo, Lecce, 34 gradi per Grosseto, L'Aquila, Catania, 33 gradi per Novara, Pescara, Pisa, Rieti, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, 32 gradi per Cuneo, Torino, Rimini, Trieste, Udine, Venezia, Bari, Brindisi, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Olbia, 31 gradi per Aosta, Ancona, Campobasso, Lamezia e 29 gradi per Genova e Imperia. Venti in generale di debole intensità.



Attenzione al bollino rosso - Secondo il Ministero della salute oggi bollino rosso per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Perugia, Roma, Torino, Trieste e Verona. Ricordiamo che il bollino rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Bollino arancione per Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Venezia e Viterbo. Il bollino arancione indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.



Notti di fuoco - Il caldo non ci darà tregua nemmeno di notte: tra questa notte e domani le temperature minime in quasi tutte le nostre città non scenderanno al di sotto dei 20 gradi con notevole disagio notturno. Spiccano i 26 gradi di Messina, Reggio Calabria e Trieste i 25 gradi di Alghero, Palermo, Campobasso, Verona, Bergamo e i 24 gradi di Genova, Treviso, Venezia, Roma, Brindisi, Crotone, Napoli e Catania.



Previsioni per domani - Domenica soleggiata ovunque con brevi temporali pomeridiani solo sulle Alpi Occidentali. Temperature e afa in ulteriore lieve aumento: massime quasi ovunque comprese fra 33 e 39 gradi, con punte attorno a 40 gradi nell'interno della Sardegna. Per il Nord domani sarà la giornata peggiore per il caldo.



Lunedì al Nord si respira - Tra la notte di domani e lunedì una perturbazione atlantica, in rapido transito, lambirà il Nord con alcuni temporali, anche forti. Interesserà il settore alpino, prealpino, e le zone pedemontane di Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Alto Adige e Friuli. Già nel pomeriggio di lunedì questi fenomeni si faranno sentire solo più all'estremo Nordest (Alto Adige e Friuli). Nella mattinata di lunedì assisteremo comunque a un aumento della nuvolosità al Nordovest e a qualche velatura in più anche al Centro. A livello termico questa perturbazione porterà con se qualche beneficio oltre che nelle zone interessate dai temporali, anche in Piemonte, Lombardia e Sardegna occidentale (per un po' di ventilazione da ovest legata alla perturbazione). Per le città di pianura avremo un calo termico di 2-4 gradi. Dopo il passaggio della perturbazione le correnti in quota si disporranno da ovest favorendo un ricambio nella massa d'aria con una parziale attenuazione del caldo intenso martedì anche sull'alto Adriatico e al Centro e mercoledì anche al Sud. Lunedì mentre si starà meglio su gran parte del Nord, il caldo sarà ancora rovente e con temperature previste ancora alte sul Medio Adriatico e al Sud; MARTEDI' ancora molto caldo al Sud, soprattutto sul versante ionico.