Meteo, il caldo torrido non dà tregua

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in tempo reale

La situazione in Europa

Il traffico real time 12:28 - L'afa non dà tregua. L'Anticiclone Nordafricano si sta rinforzando sull'Italia e porterà un'intensa ondata di caldo che potrebbe continuare per tutta la prossima settimana. Domenica le alte temperature raggiungeranno l'apice in tutta Italia, con massime in molte zone oltre i 35°, ma con punte anche di 40° e clima afoso. Lunedì si registrerà una temporanea attenuazione del caldo con qualche grado in meno al Nord che verrà sfiorato da una perturbazione in transito sull’Europa centrale, mentre il caldo si intensificherà invece al Sud. - L'afa non dà tregua. L'Anticiclone Nordafricano si sta rinforzando sull'Italia e porterà un'intensa ondata di caldo che potrebbe continuare per tutta la prossima settimana. Domenica le alte temperature raggiungeranno l'apice in tutta Italia, con massime in molte zone oltre i 35°, ma con punte anche di 40° e clima afoso. Lunedì si registrerà una temporanea attenuazione del caldo con qualche grado in meno al Nord che verrà sfiorato da una perturbazione in transito sull’Europa centrale, mentre il caldo si intensificherà invece al Sud.

Nei giorni seguenti la persistenza dell'alta pressione nel Mediterraneo manterrà in tutta Italia le temperature su valori elevati e continuerà il disagio a causa degli alti tassi di umidità che faranno percepire all’organismo temperature anche superiori ai 40°. Anche molti altri Paesi europei saranno coinvolti in questa intensa ondata di caldo: domenica per esempio la massa d'aria africana si spingerà fin sull’Europa centrale e sono infatti previste temperature record (fino a 38 °C) in Baviera e Tirolo. Lunedì picchi di caldo record sono previsti invece nei Balcani.



Le previsioni per venerdì - Venerdì giornata di sole in tutta Italia, con soltanto pochi annuvolamenti in mattinata sulla Liguria e nelle ore pomeridiane sui rilievi alpini e appenninici ma con un basso rischio di fenomeni; isolati e brevi piovaschi o temporali di calore non sono però da escludere sulle Alpi. Le temperature sono previste stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con punte di 35° in diverse località dal nord a sud. Afa in aumento specie al Centronord. Venti in generale di debole intensità, con soltanto qualche rinforzo di Maestrale tra Puglia meridionale, basso Adriatico e alto Ionio.



L'allerta del ministero della Salute - Il Ministero della Salute ha diffuso il massimo livello di allerta (allarme rosso) per l’ondata di caldo in arrivo. Oggi, venerdì 26 luglio, le città italiane più a rischio (con un livello di allerta 3) saranno Bologna, Bolzano, Firenze, Genova, Perugia, Torino, Trieste, Verona. Nei centri urbani contrassegnati da bollino rosso, il livello di caldo potrà essere tale da costituire un pericolo per tutta la popolazione. Nei centri urbani contrassegnati invece da bollino arancione (che oggi sono Brescia, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Roma, Venezia) il pericolo è per le persone più fragili.



Ondata di caldo fino al cuore dell'Europa - Il nucleo dell’ondata di caldo alle porte arriverà dal rovente entroterra desertico tra il Marocco e l’Algeria, dove già in queste ore si stanno registrando temperature che sfiorano i 48-50°C. Questa massa d’aria sub-tropicale, nel suo viaggio verso l’Europa, si caricherà di umidità per il contatto con il Mar Mediterraneo e si riverserà sul nostro Paese causando un’impennata sia delle temperature che dei tassi di umidità. L’Anticiclone Nord Africano, in questo suo rigonfiamento, si estenderà per oltre 3000 km fino ad arrivare nel nord Europa, dove in particolare in Germania, Austria, Svizzera e settore alpino potremmo arrivare a valori termici eccezionali nella giornata di domenica, con 36°C previsti a Monaco di Baviera.