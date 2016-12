Istat, più stranieri in Italia: +8,2% nel 2012

foto LaPresse Correlati Istat, con la crisi aumentano i poveri in Italia <br>Toccato il picco massimo dal 2005 14:37 - Gli stranieri residenti in Italia al primo gennaio 2013 erano 4.387.721, 334mila in più rispetto all'anno precedente (+8,2%). Lo afferma l'Istat. La quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti (italiani e stranieri) continua ad aumentare passando dal 6,8% del primo gennaio 2012 al 7,4% del primo gennaio 2013. I nati stranieri lo scorso anno sono stati 80mila (15% del totale dei nati; +1% rispetto all'anno precedente). - Gli stranieri residenti in Italia al primo gennaio 2013 erano 4.387.721, 334mila in più rispetto all'anno precedente (+8,2%). Lo afferma l'Istat. La quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti (italiani e stranieri) continua ad aumentare passando dal 6,8% del primo gennaio 2012 al 7,4% del primo gennaio 2013. I nati stranieri lo scorso anno sono stati 80mila (15% del totale dei nati; +1% rispetto all'anno precedente).

Cittadinanza in aumento - Secondo il rapporto Istat è in aumento anche il numero degli stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana. Nel 2012 sono stati 65.383, il 16,4% in più rispetto all'anno precedente. La cittadinanza italiana si acquisisce per matrimonio, per naturalizzazione, per trasmissione automatica da parte del genitore straniero divenuto cittadino italiano al minorenne convivente, per elezione da parte dei 18enni nati in Italia e qui regolarmente residenti ininterrottamente dalla nascita, per ius sanguinis.



Crescono stranieri che se ne vanno dall'Italia - Nel 2012, per effetto della crisi economica dell'Italia, sono aumentati del 17,9% (complessivamente 38.218 persone) gli stranieri rientrati nel loro Paese o trasferitisi altrove. Si tratta nel complesso di 38.218 persone. Un fenomeno che, secondo l'Istat, probabilmente è sottostimato. In alcuni casi, alcuni stranieri, non avendo un interesse immediato a farlo, non comunicano all'anagrafe il trasferimento all'estero.