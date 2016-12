Strage di Viareggio, la ricostruzione in 3d

10:25 - Sul sito del ministero delle infrastrutture è stata pubblicata l'integrazione alla relazione della "Direzione generale per le investigazioni ferroviarie" sulla strage di Viareggio del 29 giugno 2009. In allegato al testo scritto c'è una ricostruzione video 3d della vicenda: il convoglio, carico di gpl, deragliò attraversando la stazione. Alcune cisterne si ribaltarono, in una si aprì uno squarcio da cui fuoriuscì il gas che, esplodendo, uccise 32 persone e devastato un quartiere.