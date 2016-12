Operazione contro la 'ndrangheta, 65 arresti: in manette anche medici e politici

foto Ansa 09:41 - Sono 65 le persone arrestate dalla polizia di Catanzaro in una maxi operazione a Lamezia Terme. Tra gli indagati e gli arrestati, legati a vario titolo alla 'ndrangheta, ci sono anche politici, imprenditori, avvocati, medici e appartenenti alla polizia penitenziaria. A numerosi arrestati, oltre al reato di associazione mafiosa, sono stati contestati diversi omicidi verificatisi in una guerra di mafia svoltasi tra il 2005 ed il 2011. - Sono 65 le persone arrestate dalla polizia di Catanzaro in una maxi operazione a Lamezia Terme. Tra gli indagati e gli arrestati, legati a vario titolo alla 'ndrangheta, ci sono anche politici, imprenditori, avvocati, medici e appartenenti alla polizia penitenziaria. A numerosi arrestati, oltre al reato di associazione mafiosa, sono stati contestati diversi omicidi verificatisi in una guerra di mafia svoltasi tra il 2005 ed il 2011.

Indagato il senatore Piero Aiello - Tra gli indagati a piede libero, anche un deputato del Pdl, il senatore Piero Aiello. Per Aiello la Dda aveva chiesto l'arresto, ma la richiesta è stata rigettata dal Gip.



Truffe assicurative per garantire gli stipendi - Secondo quanto emerso dalle indagini, la cosca Giampà di Lamezia Terme, una di quelle duramente colpite dall'operazione, per finanziare gli acquisti di armi e stupefacenti, nonché per garantire il pagamento degli stipendi agli affiliati, aveva creato un vorticoso sistema di truffe assicurative, avvalendosi della collaborazione di un gruppo composto da assicuratori, periti, carrozzieri, medici e avvocati.



Dalle indagini è emerso anche che dal sistema-truffe arrivavano nelle casse della cosca, ogni anno, milioni di euro, di cui beneficiavano anche i professionisti che concorrevano con la cosca.



Politici indagati - Tra gli arrestati figura l'ex consigliere provinciale e attuale vice presidente della Sacal, la società di gestione dell'aeroporto lametino, Gianpaolo Bevilacqua, del Pdl. Bevilacqua sono contestati i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di estorsione. In particolare oltre alla connivenza con la cosca Giampà lo stesso avrebbe estorto ad un commerciante di abbigliamento sportivo alcune tute da recapitare a detenuti del clan.