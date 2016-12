foto Dal Web

05:54

- La guardia di finanza di Treviso ha scoperto 9 falsi pensionati che hanno percepito assegni sociali in un periodo variabile da un mese a sette anni. I controlli nei confronti di italiani over 65 hanno fatto emergere, fra l'altro, che 7 destinatari dei contributi, anche se formalmente residenti nel Trevigiano, in realtà mancavano dall'Italia da molto tempo.