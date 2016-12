13:50 - Il signor Giovanni di Nichelino, provincia di Torino, risultava a tutti gli effetti deceduto per l'Agenzia delle entrate. Fino a quando non gli capita un incidente. Vettura contro palo, motore danneggiato, foglio sul parabrezza con un numero di telefono da contattare. "Auto guasta, chiamare questo numero". E i vigili urbani lo hanno fatto: utenza intestata a una giovane moldava che non ha risposto. Sul retro del foglio un numero di partita Iva. Controllo rapido ed ecco emergere la verità: il signor Giovanni era in realtà perfettamente vivo per l'anagrafe, con amante moldava al seguito, bella casa di proprietà e ben due panetterie a lui intestate, pur non pagando mai le tasse su quelle attività.