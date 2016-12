Milano,Kabobo incapace di intendere

13:11 - Mada Kabobo, l'uomo che a Milano l'11 maggio scorso ha ucciso 3 persone con un piccone e ne ha ferite altre due potrebbe essere prosciolto ed evitare il processo per quei tre omicidi perché pazzo. Secondo il pool di psichiatri - che hanno finito i lavori, ma non hanno ancora depositato la relazione definitiva - Kabobo sarebbe incapace di intendere e di volere. Questo significa che se gli esperti gli attribuissero una totale o parziale infermità mentale, Kabobo, che è ora ricoverato nel reparto psichiatrico del carcere di San Vittore - potrebbe essere prosciolto per vizio mentale. Tradotto: potrebbe evitare il processo o ottenere il permesso di uscire dal carcere per essere curato in una struttura.