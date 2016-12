foto Dal Web 11:58 - Occhio alla linea quando si frena. Per chi non lo sapesse, l'arresto oltre la striscia di stop di un semaforo rappresenta un'infrazione e presto sarà rilevata con le telecamere semaforiche. Il ministero dei Trasporti raccomanda prudenza nel procedere con l'utilizzo di queste apparecchiature, ma che sia il caso di prepararsi a una cascata di multe? - Occhio alla linea quando si frena. Per chi non lo sapesse, l'arresto oltre la striscia di stop di un semaforo rappresenta un'infrazione e presto sarà rilevata con le telecamere semaforiche. Il ministero dei Trasporti raccomanda prudenza nel procedere con l'utilizzo di queste apparecchiature, ma che sia il caso di prepararsi a una cascata di multe?

Oltre all'infrazione per chi non rispetta lo stop al semaforo, il codice della strada riporta anche che “durante il periodo di accensione della luce rossa , i veicoli non devono superare la striscia d'arresto”. Pena una multa da 41 euro e la decurtazione di due punti dalla patente. Come spiegato in un'inchiesta pubblicata da Quattroruote, questa infrazione poteva essere notificata solo da un agente che effettivamente vedeva il malcapitato frenare oltre la linea di stop, ma oggettivamente non era cosa che capitasse frequentemente. Allora come fare? Basta modificare la telecamera posta sul semaforo – già attiva per colpire chi passa col rosso – e il gioco è fatto: la multa arriva anche a chi si ferma oltre la striscia bianca.



La nuova normativa – Dal 2010 il rilevamento dello spazio d'arresto con i controlli semaforici è stato sdoganato a patto che si installino apparecchiature omologate dal ministero dei Trasporti e che da qualche mese sono disponibili sul mercato. Senza speculare sulla sicurezza stradale, è chiaro che l'occasione è ghiotta per Comuni e società private che gestiscono questi servizi di controllo per conto delle Amministrazioni. Così, non sono mancati in passato veri e propri episodi di “taroccamento” della vecchia telecamera posta a vigilare sul semaforo.