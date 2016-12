Erich Priebke, il legale: "Caccia alle streghe"

foto Ansa 15:54 - L'avvocato Paolo Giachini, difensore di Erich Priebke, l'ex ufficiale delle SS condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, denuncia un "clima d'odio, di mistificazione ed aggressione" nei confronti del proprio assistito, vittima di un "linciaggio mediatico", e di una vera e proprio "caccia alle streghe". Priebke, ai domiciliari a Roma, lunedì compirà 100 anni e le voci di una festa di compleanno hanno scatenato le polemiche. - L'avvocato Paolo Giachini, difensore di Erich Priebke, l'ex ufficiale delle SS condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, denuncia un "clima d'odio, di mistificazione ed aggressione" nei confronti del proprio assistito, vittima di un "linciaggio mediatico", e di una vera e proprio "caccia alle streghe". Priebke, ai domiciliari a Roma, lunedì compirà 100 anni e le voci di una festa di compleanno hanno scatenato le polemiche.

L'appello - L'avvocato Giachini ha rivolto un appello alle più alte cariche istituzionali, ma anche a tutti gli uomini di buon senso e buona volontà, per chiedere il rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione e l'impegno a far cessare il clima di incitamento all'odio politico e di mistificazione ed aggressione che alcuni ambienti estremistici e del giornalismo politicizzato starebbero ancora una volta creando intorno al suo assistito. Giachini fa notare che il militare tedesco ha un secolo di età e sta scontando il massimo della pena in assoluta buona condotta e nel totale rispetto della legge. "Un linciaggio mediatico nei suoi confronti con mistificazioni e preventivi processi alle sue intenzioni è al di fuori della nostra cultura giuridica e civile ed è estraneo alle regole di uno Stato di diritto".



La polemica - Martedì si è scatenata la bufera sulla notizia che si sarebbe organizzata una festa di compleanno per i 100 anni di Priebke, come avvenne 10 anni fa. Lo stesso sindaco di Roma, Ignazio Marino, è intervenuto assicurando di "vigilare personalmente affinché nessuna festa pubblica venga autorizzata". "Non ci sarà alcuna festa", ha smentito l'avvocato Giachini. "E' ora di farla finita, l'Anpi e la Comunità ebraica si occupino dei problemi che li riguardano non di un povero vecchietto che sta scontando a norma di legge il suo ergastolo. Lo lascino in pace", ha concluso.