Caldo, venerdì allarme rosso per sette città

foto Ansa Correlati Meteo, arriva la lingua di fuoco africana

14:56

- Venerdì di "fuoco" per sette città italiane: secondo i dati forniti dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, il 26 luglio sarà infatti allarme rosso (massimo livello di allerta) per Bolzano, Firenze, Roma, Trieste, Genova, Verona e Palermo. Per il numero di città coinvolte, è finora l'allarme più esteso registrato in questo mese di luglio.