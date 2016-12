Di Cataldo, parla la colf: "Ho visto le percosse"

13:14

- Si aggiunge un nuovo capitolo al caso delle presunte percosse di Massimo Di Cataldo alla compagna Anna Laura Millacci. A parlare è la colf che lavora a casa del cantante, che ha confermato agli investigatori i maltrattamenti subiti dalla fidanzata. "Ho visto volare ceffoni e ho assistito all'aborto in casa", avrebbe dichiarato la baby sitter, di origine romena, agli uomini della squadra mobile che lunedì sera l'hanno ascoltata a lungo. La testimonianza è considerata importante, ma non decisiva, in attesa che vengano sentite altre persone.