Meteo, arriva la lingua di fuoco africana

Per mercoledì inizialmente bel tempo, ma con il passaggio di un po’ di nuvolosità al Nord. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e rilievi emiliani, ma che potrebbero spingersi anche nelle vicine pianure, specie in Emilia, Piemonte occidentale e Venezie; bello e soleggiato nel resto d’Italia. Venti in prevalenza deboli, con qualche rinforzo di Libeccio in Liguria. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, quasi ovunque comprese fra 30 e 34 gradi ma con qualche punta anche 35-36 gradi. Le città più calde: Milano, Bolzano, Sassari con 33°C, Bologna, Grosseto, Roma, Perugia, Crotone con 34°C.Giovedì cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Temporanei annuvolamenti potranno interessare la Liguria, il nord della Toscana, la Calabria tirrenica, le aree montuose nelle ore più calde del pomeriggio. Venti in prevalenza deboli. Le temperature saranno in rialzo, in particolare al Nord. A Milano, Firenze, Roma e Sassari arriveremo a 34°C, con almeno 36°C realmente percepiti. 35°C a Bologna e Taranto, con 38°C percepiti, che saranno le città più calde del Paese. Secondo il Ministero della Salute saranno 4 le città da bollino rosso, (Bologna, Bolzano, Firenze e Torino) con il livello di allerta 3 che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.Il nucleo dell’ondata di caldo alle porte arriverà dal rovente entroterra desertico tra il Marocco e l’Algeria, dove già in queste ore si stanno registrando temperature che sfiorano i 48-50°C. Ad Adrar e ad Aoulef, ad esempio, oggi sono previsti fino a 49°C. Questa massa d’aria sub-tropicale, nel suo viaggio verso l’Europa, si caricherà di umidità per il contatto con il Mar Mediterraneo e si riverserà sul nostro Paese causando un’impennata sia delle temperature che dei tassi di umidità. L’Anticiclone Nord Africano, in questo suo rigonfiamento, si estenderà per oltre 3000 km fino ad arrivare nel nord Europa, dove in particolare in Germania, Austria, Svizzera e settore alpino potremmo arrivare a valori termici eccezionali nella giornata di domenica, con 36°C previsti a Monaco di Baviera.Domenica sarà in assoluto la giornata più calda e afosa, con valori di 36 gradi a Milano, Bergamo, 37 gradi a Roma, Bologna, Verona, Grosseto, Crotone, Alghero. 39 i gradi previsti a Firenze, 40 i gradi a Sassari. Più dell’80% del territorio nazionale vedrà temperature al di sopra dei 34°C. Anche le notti saranno molto calde e afose, con le minime che supereranno i 22 gradi in moltissime città, arrivando a picchi 25°C. Complice il tasso di umidità, che raggiunge il massimo nelle ore notturne, il caldo sarà insopportabile e non si potrà trovare sollievo dalla calura. Il disagio fisiologico sarà dunque molto elevato.