foto LaPresse

17:46

- Nuove minacce per Stefano Esposito, senatore del Pd noto per le sue posizioni a favore della linea ad alta velocità Torino-Lione. Al parlamentare è stata recapitata una lettera in cui si usano toni intimidatori nei confronti suoi e della sua famiglia. "Ormai la tua vita - dice un passaggio del testo, firmato con la stella a cinque punte che ricorda quella delle Brigate Rosse - non vale più niente".