Vigile smista il traffico con il cappello degli alpini, provvedimento disciplinare

foto Ansa 12:09 - In servizio con il cappello con la penna nera nel giorno dei funerali di Leonardo Caprioli , ex presidente dell'Associazione nazionali alpini (Ana), Leonardo Caprioli. Per questo Francesco Brignone, agente della Polizia locale di Bergamo, rischia di essere punito: durante le esequie di Caprioli, Brignone, che smistava il traffico del corteo funebre, alla divisa di ordinanza da vigile aveva coordinato infatti il cappello degli alpini. - In servizio con ilnel giorno dei funerali di Leonardo Caprioli , ex presidente dell'Associazione nazionali alpini (Ana),Per questo, rischia di essere punito: durante le esequie di Caprioli, Brignone, che smistava il traffico del corteo funebre, alla divisa di ordinanza da vigile aveva coordinato infatti il cappello degli alpini.

Lunedì all'agente è stato notificato l'avvio di un procedimento disciplinare per essere entrato in servizio senza l'abbigliamento previsto dalle norme e dal regolamento.



Il vigile: "Essere alpino significa molte cose, lo rifarei" - "Io continuo a ritenere di aver fatto una cosa bella, e corretta, sulla quale mi difenderò - ha commentato Brignone -. Non mi pento, lo rifarei anche oggi. Per me l'essere alpino significa molte cose e credo che una città come Bergamo possa capirmi: proprio quel giorno era anche lutto cittadino...qualcosa vorrà pur dire".