Meteo, con l'anticiclone arriva il caldo

La situazione in Europa 10:22 - Passeremo una settimana decisamente estiva, con prevalenza di tempo soleggiato e pochi temporali pomeridiani confinati più che altro sui rilievi. Anche temperature e afa aumenteranno gradualmente, specie nella seconda parte della settimana quando l'Anticiclone Nord-Africano occuperà gran parte dell'Europa meridionale e centro-orientale innescando una intensa ondata di caldo con picchi massimi intorno ai 40 gradi.

Non è ancora possibile prevedere con buona attendibilità l’effettiva durata dell’evento; per ora si può affermare che ci accompagnerà fino alla fine di luglio, il seguito verrà raffinato nei prossimi giorni. Nel frattempo si tenga presente che, soprattutto a partire da sabato, avvertiremo un’impennata esponenziale del disagio fisiologico causato dal caldo poiché al malessere del giorno stesso si sommerà quello provato nei giorni passati, che non accennerà ad attenuarsi neppure durante le ore notturne quando i livelli di temperatura e umidità resteranno inesorabilmente elevati.



Le previsioni per martedì - Giornata prettamente estiva con tempo soleggiato in tutte le regioni, salvo dei temporanei annuvolamenti sui monti durante le ore più calde quando non è esclusa la possibilità di brevi temporali di calore su Alpi, Appennino emiliano e sui rilievi di Sicilia e Calabria.



Temperature senza variazioni di rilievo con punte di 33, 34 gradi in molte zone della Pianura Padana e nell’interno del Centrosud. Di seguito alcuni valori previsti per oggi: 28 gradi per Campobasso e Catanzaro, 29 gradi per Imperia, Rimini, Ancona, Bari, Brindisi, Palermo, Potenza, 30 gradi per Aosta, Genova, Trieste, Pescara, Messina, 31 gradi per Cuneo, Novara, Torino, Venezia, L’Aquila, Crotone, Catania, Trapani, Cagliari, Olbia, 32 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza, Trento, Treviso, Udine, Rieti, 33 gradi per Bologna, Perugia, Pisa, Roma, Lecce, Napoli, Taranto, Alghero, Sassari e 34 gradi per Bolzano, Verona, Firenze e Grosseto.



Venti deboli e per lo più a regime di brezza; locali rinforzi da nord sulla Puglia meridionale.



La situazione attesa per mercoledì - Inizio di giornata con prevalenza di sole da nord a sud; qualche annuvolamento in più sulle Alpi con le nuvole più importanti che si faranno vedere tra le Prealpi venete e il Friuli. Nelle ore più calde della giornata si formeranno dei temporali su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale con possibili sconfinamenti alle vicine zone pedemontane. Temperature massime in lieve aumento con valori quasi ovunque superiori a 30 gradi e qualche punta fino a 35 gradi. Ventilato solo nel Salento.



Il quadro della settimana - L’alta pressione si sta rinforzando sull’Italia e nella seconda parte della settimana, dopo oltre un mese di assenza, l’Anticiclone Nordafricano ritroverà la strada verso il Mediterraneo centrale, l’Italia e parte dell’Europa continentale: ricordiamo che la prima ondata di caldo si è verificata tra il 17 e il 22 giugno scorsi. La spinta tropicale diverrà particolarmente efficace negli ultimi giorni della settimana, con i primi accenni di caldo soffocante fra domani e giovedì. Ci attendono giorni in cui le temperature massime raggiungeranno i 35-36 gradi, mentre a fine luglio in alcune zone d’Italia si potranno toccare, se non addirittura superare, i 40 gradi.Per quanto riguarda il tempo da giovedì a fine settimana non ci saranno particolari colpi di scena. E’ previsto sole da nord a sud con l’instabilità sui rilievi che tenderà ad attenuarsi.



L'andamento fino alla fine del mese - Negli ultimi giorni del mese si toccherà l’apice del caldo soffocante. Le temperature in alcune zone d’Italia potranno toccare, se non addirittura superare, i 40 gradi. Laddove queste punte non verranno raggiunte, l’afa contribuirà comunque a rendere le temperature percepite decisamente alte. A Milano, per esempio, si toccheranno i 34 gradi con 39 gradi di percepita; a Verona massima di 36 gradi, 40 gradi di percepita; a Firenze massima di 36 gradi, 39 gradi di percepita; a Roma massima di 36 gradi, percepita di 39, a Taranto massima di 38 gradi, percepita di 39.



Come proteggersi dal caldo - Ricordiamo che il nostro corpo inizia a patire particolarmente quando la temperatura percepita supera i 37 gradi; diverse giornate quindi con valori elevati renderanno il clima fastidioso e pericoloso per le fasce più a rischio come gli anziani e i bambini. A giornate roventi poi si sommerà il malessere di non riuscire a riposare bene di notte con temperature minime elevate che in molti casi non scenderanno al di sotto dei 22 gradi. I muri delle nostre case trattengono il calore e lo rilasciano di notte quindi spesso anche con minime inferiori la temperatura in casa rimane elevata.



Cosa succede nel resto d'Europa? - Il cambio di assetto nella circolazione atmosferica sull'Europa esporrà nei prossimi giorni i Paesi nord-occidentali alle correnti più fresche atlantiche che, scorrendo lungo i bordi della massa d’aria torrida, determineranno la formazione di violenti temporali accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Questi fenomeni potranno causare situazioni critiche che giungeranno dunque dopo varie settimane caratterizzate da situazione tranquilla.