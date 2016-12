foto Ansa

19:00

- Un macellaio di 33 anni, V.O., di Legnaro (Padova) è stato posto in stato di fermo per tentato omicidio dopo che questa mattina ha sparato a uno dei ladri che ha sorpreso nel giardino della sua villa. Il malvivente colpito, un 23enne albanese, è rimasto gravemente ferito alla testa, alla spalla e all'addome e si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale padovano di Piove di Sacco.