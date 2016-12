Botte vip, Di Cataldo non sarebbe il primo

- Massimo Di Cataldo e la sua ex compagna Anna Laura Millacci, la quale ha pubblicato delle foto shock sul suo profilo Facebook sostenendo di essere stata picchiata dal cantante e per questo di avere abortito, saranno interrogati al più presto. Una vicenda sulla quale gli inquirenti faranno luce, che comunque non sarebbe né la prima e, purtroppo, nè l'ultima di una lunga lista di violenza nello showbiz italiano e non. Ecco i precedenti.

Il rapper 50 Cent - Il cantante, alias Curtis Jackson, è accusato di violenza domestica e vandalismo ai danni di una donna dalla quale ha avuto un figlio. Il 23 giugno scorso, il rapper sarebbe entrato nell'appartamento della donna, a Toluca Lake in California, e dopo una discussione, avrebbe iniziato a distruggere ogni cosa, mentre la donna, con la quale ha avuta una relazione di tre anni, è stata costretta a chiudersi nella propria stanza. Ora lui rischia fino a cinque anni di carcere e una multa di 46mila dollari.

Rihanna - La cantante nel 2009 è picchiata dal fidanzato Chris Brown. La sua foto del volto tumefatto è stata pubblicata da un sito gossip amerciano e ha fatto il giro del mondo. Lividi su entrambi i lati del viso, morsi su un braccio e sulle dita, un labbro rotto e il naso sanguinante per la cantante, che è stata curata al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

Cristiano De Andrè - Nel 2004, il cantautore figlio di Fabrizio è stato condannato per lesioni alla donna che viveva con lui allora. Una grana che ha preceduto quella del 2006. Siamo a Santa Margherita, nella riviera ligure di levante. Ubriaco e stravolto, il cantante ha picchiato due dei quattro carabinieri che erano arrivati nell' hotel Tigullio et de Milan, per capire che cosa stava succedendo.

Gaspare Capparoni - L'attore nel febbraio 2003 Capparoni fu arrestato con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona (successivamente fu assolto). L'attore Gaspare Capparoni è stato arrestato domenica nei camerini del teatro Eliseo per aver picchiato la moglie. Kaspar (questo il suo nome d'arte) aveva litigato violentemente con la moglie, ingelosita per una serie di sms trovati sul cellulare del compagno. Di qui la lite furibonda e l'arresto di Gapsaroni al teatro Eliseo.

Valeria Marini - La showgirl aveva denunciato il suo compagno Cecchi Gori, finito sotto processo, per minacce e lesioni aggravate da futili per per alcune liti avvenute tra il 2004 e il 2005, quando i due erano ancora insieme. Poi è stata stessa la Marini a ritirare la querela, ma il processo è andato avanti fino all'assoluzione dell'ex compagno.

Whitney Houston - Una storia di vita e d'amore tormentata quella della cantante: nel 1992 sposa Bobby Brown – ex leader dei New Edition – un uomo che si è sempre rivelato un violento e ha subito diversi processi per le violenze nei confronti di Houston. La lite più gracve, probabilmente, quella del 2003: durante un litigio in cui Brown picchiò selvaggiamente la moglie, la polizia dovette usare la scossa elettrica per fermarlo e arrestarlo.

Bertrand Cantat - Nell'autunno 2003, il cantante dei Noir Desir è accusato dalla madre della su ex ragazza morta di essere lui "l' assassino". Il 26 luglio 2003, in un albergo di Vilnius, Bertrand Cantat picchia la sua compagna Marie Trintignant che entra in coma e muore il primo agosto. Il 29 marzo del 2004 il cantante viene riconosciuto colpevole della morte di Trintignant e condannato a 8 anni di prigione dal Tribunale di Vilnius.

Carmelo Bene - L' attore e regista nel 1996 è finito in tribunale per percosse e minacce alla ex moglie Raffaella Baracchi. La donna ko ha denunciato nel 1992: nella querela racconta che nella notte tra il 3 e il 4 marzo del 92 Carmelo Bene, in un attacco d' ira, afferrò' una sedia di legno e la picchiò, quasi alla fine della gravidanza, sulla testa e sulla schiena. La donna finì in ospedale, per fortuna senza conseguenze per la bambina.