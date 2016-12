Meteo, da mercoledì caldo torrido sull'Italia

foto Meteo.it Correlati Da mercoledì arriva il caldo torrido

Settimana decisamente estiva, con prevalenza di tempo soleggiato e pochi temporali pomeridiani confinati più che altro sui rilievi della Penisola. Anche temperature e afa aumenteranno gradualmente, specie nella seconda parte della settimana, quando l'Anticiclone delle Azzorre lascerà il posto all'Anticiclone Nord-Africano: il caldo afoso quindi comincerà a farsi intenso soprattutto nel fine settimana.

PREVISIONE PER OGGI Per tutto il giorno prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia. Nel pomeriggio si formerà anche qualche breve temporale sulle zone montuose del Nord, specialmente sulle Alpi occidentali, su rilievi della Calabria, sulla Sicilia orientale e sulla Sardegna centro-meridionale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, quasi ovunque comprese fra 28 e 34 gradi. Venti deboli.



PREVISIONE PER MARTEDI’ 23 LUGLIO Martedì soleggiato ovunque. Nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi, con qualche breve temporale isolato su Alpi e sulla Sicilia orientale; sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie o un ulteriore leggera crescita.



DA META’ SETTIMANA CALDO SOFFOCANTE SULL’ITALIA La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da tempo estivo con soltanto qualche isolato temporale pomeridiano sui rilievi. Tra martedì e mercoledì pressione in aumento sull’Italia e, nella seconda parte della settimana, dopo oltre un mese di assenza, l’Anticiclone Nordafricano ritroverà la strada verso il Mediterraneo centrale, l’Italia e parte dell’Europa continentale: ricordiamo che la prima ondata di caldo si è verificata tra il 17 e il 22 giugno scorsi. In realtà, già in queste ore l’alta pressione presente in Europa sta perdendo le proprie radici atlantiche per preparare il terreno ad una vigorosa spinta torrida tropicale che, tuttavia, diverrà particolarmente efficace negli ultimi giorni della prossima settimana, con i primi accenni di caldo soffocante fra mercoledì e giovedì. In quei giorni le temperature massime raggiungeranno i 35-36 gradi, mentre a fine luglio in alcune zone d’Italia si potranno toccare, se non addirittura superare, i 40 gradi.



A FINE MESE LE GIORNATE PIU’ CALDE Negli ultimi giorni del mese si toccherà l’apice del caldo soffocante. Le temperature in alcune zone d’Italia potranno toccare, se non addirittura superare, i 40 gradi. Laddove queste punte non verranno raggiunte, l’afa contribuirà comunque a rendere le temperature percepite decisamente alte. A Milano, per esempio, si toccheranno i 34 gradi con 39 gradi di percepita; a Verona massima di 36 gradi, 40 gradi di percepita; a Firenze massima di 36 gradi, 39 gradi di percepita; a Roma massima di 36 gradi, percepita di 39, a Taranto massima di 38 gradi, percepita di 39.



L’EUROPA NORD-OCCIDENTALE COLPITA DA VIOLENTI TEMPORALI Il cambio di assetto nella circolazione atmosferica sull'Europa esporrà nei prossimi giorni i Paesi nord-occidentali alle correnti più fresche atlantiche che, scorrendo lungo i bordi della massa d’aria torrida, determineranno la formazione di violenti temporali accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Questi fenomeni potranno causare situazioni critiche che giungeranno dunque dopo varie settimane caratterizzate da situazione tranquilla.