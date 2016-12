foto LaPresse

09:20

- Si continuano a verificare in queste ore eventuali danni provocati dal forte terremoto di magnitudo 4.9 che nella notte ha colpito le Marche. In particolare i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche di stabilità su uno degli edifici più alti dell'area interessata dal sisma, l'Hotel House di Porto Recanati (Macerata), un grattacielo di 16 piani. Sinora non sono stati riscontrati cedimenti.