D&G, ora si indigna Pisapia: "Chiedano scusa"

Ha provato a mantenere i toni bassi per giorni, ma dopo la serrata delle vetrine di Dolce e Gabbana e la loro "indignazione" contro la città di Milano, anche Giuliano Pisapia ha perso le staffe: " Adesso basta – dice il sindaco meneghino in un'intervista a Repubblica – gli indignati siamo noi. La reazione di Dolce e Gabbana è decisamente sopra le righe, inaccettabile: dovrebbero chiedere scusa a Milano".

Per il sindaco di Milano non c'erano i presupposti per una reazione di questo tipo: "Se la prendano con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, i pubblici ministeri e la stampa. Da ultimo con la città di Milano". Anche perché, ricorda Pisapia, "la frase infelice dell'assessore è stata chiarita immediatamente". E poi, "se si sono sentiti offesi potevano prendersela con lui (D'Alfonso, ndr). Che c'entra "Milano fai schifo"? Per la moda facciamo tantissimo".