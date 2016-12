foto Afp

18:02

- Per l'avvocato Domenico Pepe, difensore di Francesco Schettino, "dire, come fa il pubblico ministero, che Schettino ha le maggiori responsabilità del naufragio non ci sembra opportuno". Per Pepe le parole del pm Verusio sul comandante della Concordia dopo la sentenza di stamani "sono inopportune. C'è ancora un dibattimento in corso, il processo è ancora da fare. Semmai ora gli unici responsabili accertati sono coloro che oggi hanno patteggiato".