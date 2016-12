La polizia salva i migranti con un pedalò

16:20 - Un barcone con a bordo circa 90 migranti si è incagliato intorno alle 3 di stanotte a una cinquantina di metri dalla costa, in località Marchesa, vicino alla foce del Fiume Cassibile, a Siracusa, dove i mezzi della Capitaneria di porto non potevano navigare. Ed ecco che l 'equipaggio di una volante della polizia ha avuto l'idea di usare un pedalò trovato in spiaggia per portare a terra i migranti, tra i quali c'erano anche donne e bambini soprattutto siriani.