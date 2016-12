Ragazzo accoltella un passante per l'iPhone

foto LaPresse

11:41

- Ruba uno scooter e poi accoltella un passante per rubargli l'iPhone. E' successo a Napoli, dove un 15enne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di rapina continuata e lesioni. Il fatto è avvenuto in corso Vittorio Emanuele, dove il giovane ha ferito alla gamba con un coltello una persona per impossessarsi del suo nuovissimo iPhone, nonostante i tentativi di difendersi della vittima. Poco prima, il ragazzo aveva rubato con un complice, che è stato denunciato, uno scooter ad un motociclista.