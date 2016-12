Meteo, in arrivo ondata di calore

foto Meteo.it Correlati Previsioni 13:02 - Il fine settimana appena cominciato ci mostrerà il volto migliore dell’estate con tempo bello e temperature nelle medie di stagione. Una piccola goccia fredda però attraverserà il Paese dal Centronord al Centrosud, portando un po’ di rovesci e temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle ore pomeridiane. Da lunedì l’instabilità si attenuerà e comincerà una progressiva rimonta dell’Anticiclone Nordafricano. - Il fine settimana appena cominciato ci mostrerà il volto migliore dell’estate con tempo bello e temperature nelle medie di stagione. Una piccola goccia fredda però attraverserà il Paese dal Centronord al Centrosud, portando un po’ di rovesci e temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle ore pomeridiane. Da lunedì l’instabilità si attenuerà e comincerà una progressiva rimonta dell’Anticiclone Nordafricano.

Mercoledì in arrivo la seconda ondata di caldo della stagione. Il mese di luglio quindi si concluderà con giornate bollenti in gran parte del Paese.



Oggi nel pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi e Prealpi centrali e lungo tutto l’Appennino, dalla Liguria fino alla Calabria. Isolati rovesci o temporali potranno spingersi però anche sulle coste liguri, toscane e laziali. Più sole in Valpadana, sull’Adriatico, al Sud e nelle Isole. In serata cessano dappertutto le precipitazioni, ma resistono un po’ di nuvole nelle zone interne del Centrosud. Temperature massime in lieve rialzo, con valori tra 28 e 33 gradi. Venti deboli con qualche rinforzo nel Canale di Sardegna.



Domani l’instabilità si concentrerà soprattutto nelle zone peninsulari. Saranno particolarmente coinvolti l’Appennino Emiliano e quello marchigiano, il Lazio Meridionale, la Campania, la Basilicata e la zona dell’alto Ionio. Tempo bello altrove



SECONDA ONDATA DI CALDO IN AGGUATO. TEMPERATURE FINO A 36 GRADI La prossima settimana sarà sin dall’inizio caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo e, solo lunedì ci sarà ancora qualche isolato temporale pomeridiano sui rilievi. Da lunedì la campana dell’Anticiclone Nordafricano abbraccerà tutta l’Italia e, da mercoledì, saremo così alle prese con la seconda ondata di caldo della stagione. La seconda parte della settimana vedrà temperature sempre più alte, con valori vicini a 36 gradi.