Meteo, sole e caldo ovunque nel weekend

10:38 - Dopo una breve parentesi di instabilità con qualche temporale venerdì al Centrosud, nel fine settimana torna il bel tempo. Solo pochi temporali pomeridiani potranno interessare le Alpi e l'Appennino centro-meridionale. Ci attende quindi un fine settimana pienamente estivo in tutta l'Italia, con un caldo normale per la stagione: le massime toccheranno punte di 33 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche nella prossima settimana, con un aumento del caldo.

Venerdì, nel pomeriggio, rovesci e temporali isolati in sviluppo sulle Alpi, più frequenti invece lungo tutto l'Appennino, nelle zone interne del Centro e nel Lazio fin sulle coste. Bel tempo soleggiato in Pianura Padana, alto Adriatico, al Sud e nelle Isole. In serata si attenua l'instabilità, ma un po' di nuvole insistono nelle stesse zone già interessate dai temporali. Temperature in lieve diminuzione al Centro, in lieve rialzo al Nordovest e al Sud.



Nel fine settimana la breve fase instabile sarà in netta attenuazione: prevarranno il bel tempo e il sole. In particolare nella giornata di sabato avremo prevalenza di sole con pochi temporali concentrati al pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Tempo splendido per chi si trova al mare. Domenica ulteriore miglioramento con tanto sole qualche temporale in Trentino Alto Adige, Appennino meridionale e zone interne di Lazio e Abruzzo. Nel weekend torneranno a salire le temperature massime al Nordovest dove arriveremo ai 30 gradi. Valori invariati nel resto del Paese con punte massime di 32-33 gradi al Centrosud. Il tempo bello e stabile durerà anche la prossima settimana.



Anche la prossima settimana si annuncia all'insegna del bel tempo e del clima estivo; nel corso dei giorni il caldo si intensificherà per effetto dell’Anticiclone Nord Africano che per la seconda volta dall'inizio dell'estate, tenterà di invadere il nostro Paese. In particolare a partire da mercoledì potremo vivere la seconda ondata di caldo di questa estate con temperature che potrebbero raggiungere la soglia dei 35-36 gradi in molte nostre città. Al Centrosud questa ondata di caldo potrebbe durare fino a fine mese.