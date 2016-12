Autostrade: "Bollino nero sabato 3 agosto"

foto Ansa Correlati 1 agosto, via all'esodo estivo degli italiani

"Quest'estate ci sarà solo un bollino nero, cioè un giorno effettivamente critico e sarà la mattina di sabato 3 agosto sulla dorsale adriatica". L'avvertimento viene dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, intervenuto alla presentazione delle previsioni di traffico per le prossime settimane. Ci sarà anche un momento da bollino rosso: sarà, sempre lungo la A14, nelle prime ore del mattino del 10 agosto.

La maggioranza degli italiani abbandonerà le città in direzione delle località di villeggiatura e meta preferita sarà anche quest'estate il mare. Le prime partenze sono previste nel pomeriggio di venerdì 2 agosto, ma le maggiori concentrazioni si attendono sabato mattina. Venerdì, dunque, bollino rosso dalle ore 14 fino a tarda notte. Sabato bollino nero dalle 6 alle 14 e bollino rosso dalle 14 alle 22.



"Raccomandiamo a chi potesse evitare di non mettersi in viaggio in questi giorni", ha aggiunto Castellucci. "Non c'è più l'esodo di un volta, perché non ci sono più le code chilometriche alle barriere e dal 2006 il ritardo totale della rete rispetto alla percorrenza media è dimezzato, quest'anno non finiremo in prima pagina", ha detto l'ad di Autostrade per l'Italia presentando il calendario dei bollini del traffico dell'esodo estivo.



Come detto il picco sarà sabato 3 agosto ma bisognerà stare attenti anche il venerdì e la domenica del primo weekend di agosto segnati sempre in rosso sul calendario. In uscita fare attenzione anche a venerdì 9 e sabato 17 agosto mentre per il rientro nelle grandi città i giorni a rischio ingorgo saranno il 17, il 24 e il 31 agosto. Per cercare di ridurre al minimo i disagi Autostrade per l'Italia ha ridotto i cantieri che saranno solo 23 rispetto ai 140 operativi in media ogni giorno e aperto 100 chilometri di nuove terza corsie.