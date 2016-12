Meteo, l'estate è pronta a tornare

foto Meteo.it Correlati Meteo, bolla di alta pressione nel weekend

La situazione in Europa 10:34 - Giovedì e venerdì fresche correnti settentrionali scivoleranno sulla nostra penisola, attenuando il caldo e favorendo la formazione di numerosi improvvisi temporali, specie al Nordovest e zone interne del Centrosud. Nel fine settimana invece l'alta pressione tornerà padrona della situazione e garantirà giornate belle e stabili, con pochi temporali pomeridiani solo sui rilievi della Penisola.

Per giovedì tempo ancora in generale bello e soleggiato al Sud, giornata fra sole e nuvole invece sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Ponente Ligure, Alpi Orientali e zone interne del Centro. Temperature in pomeridiane in calo al Centronord, specie nelle regioni del Nordovest, stazionarie o in leggero aumento invece al Sud. Venti in prevalenza deboli.



Venerdì alternanza fra sole e nuvole in gran parte d’Italia: rovesci e temporali qua e là su Alpi e zone interne del Centrosud, con possibili sconfinamenti sulle coste specie in Toscana, Lazio e Puglia. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centrosud, in leggero rialzo.



Cosa ci aspetta nel weekend - Nel fine settimana la breve fase instabile sarà in netta attenuazione: prevarranno il bel tempo e il sole. In particolare nella giornata di sabato avremo prevalenza di sole con i temporali concentrati al pomeriggio su fascia alpina, prealpina e sull’Appennino centrale. Tempo splendido per chi si trova al mare. Domenica ulteriore miglioramento con tanto sole qualche temporale su Alpi, Trentino Alto Adige e Appennino centrale. Nel weekend torneranno a salire le temperature massime al Nordovest dove arriveremo ai 30°C. Valori invariati nel resto del Paese con punte massime di 32-33°C al Centrosud.



Previsioni per l'inizio della prosisma settimana - Anche la prossima settimana comincerà sotto il segno del tempo bello e delle temperature tipicamente estive con punte di 34 gradi.