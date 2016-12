foto Ansa

14:11

- Per gli spostamenti in Brasile, dove sarà dal 22 al 28 luglio per la Giornata mondiale della gioventù, il Papa non userà la papamobile blindata ma una jeep scoperta. Potrebbe trattarsi, anche se il portavoce vaticano, padre federico Lombardi, sostiene di non essere "in grado di fare una statistica", la prima volta dopo l'attentato a Wojtyla nel 1981 che un Pontefice non usa un'auto blindata fuori dall'Italia.