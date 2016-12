foto Ansa

12:31

- Paolo Ligresti, figlio di Salvatore, ricercato da questa mattina dopo l'emissione di un'ordinanza di custodia a suo carico nell'ambito dell'inchiesta Fonsai, non intende tornare in Italia. L'uomo si trova in Svizzera e "non vuole tornare", ha detto il procuratore aggiunto Vittorio Nessi. "Esistono però - ha aggiunto il pm - convenzioni internazionali e possibilità di soluzioni ragionevoli".