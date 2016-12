foto Meteo.it Correlati Meteo, giovedì e venerdì tornano i temporali

Anche oggi l'alta pressione che occupa il Mediterraneo centrale e la nostra Penisola garantirà prevalenza di tempo bello e stabile, con pochi temporali pomeridiani concentrati più che altro sulle Alpi e sul settore più occidentale della Valpadana; si farà sentire il caldo, comunque in generale ancora nei limiti della norma. Da giovedì a venerdì avremo un aumento dell'instabilità con temporali al Nordovest e nelle zone interne del Centrosud.

OGGI TEMPO SPLENDIDO SU BUONA PARTE DEL PAESE Oggi al mattino nuvoloso al Nordovest, con temporali qua e là su Piemonte e Alta Lombardia; bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole e temporali in sviluppo su Alpi, Appennino Settentrionale tra Liguria ed Emilia occidentale e nelle zone interne della Sardegna; Nubi sparse tra Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale ma senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Moderati venti settentrionali tra Puglia meridionale e Mar Ionio. Temperature massime in diminuzione al Nordovest, dove rimarranno poco al di sotto dei 30°C (previsti Torino 26°C, Novara 28°C, Milano e Brescia 30°C) senza grandi variazioni altrove: massime pomeridiane per lo più comprese tra 27 e 33 gradi. Le città più calde saranno Firenze e Grosseto con 33°C.



GIOVEDI’ AUMENTA L’INSTABILITA’ AL NORODVEST All’alta pressione presente al suolo non corrisponde altrettanta stabilità in quota: un nucleo instabile che si trova nel sud della Francia condizionerà nelle prossime ore il tempo anche in Italia. Giovedì prevarrà ancora il bel tempo sull’alto Adriatico e in tutto il Centrosud con al limite qualche temporale di calore pomeridiano nelle zone interne dell’alto Lazio e sui monti della Sardegna. Si accentua invece l’instabilità al Nordovest e sulle Alpi dove il rischio di rovesci o temporali sarà più diffuso nel pomeriggio ma presente tra Piemonte, Valle d’Aosta e ovest Lombardia anche al mattino e in serata.



CALDO IN AUMENTO E ACCENTUATO DALLA SCARSA VENTILAZIONE Temperature massime in ulteriore lieve calo solo su Alpi centrali e Nordovest. Il caldo si farà sentire in modo più intenso nel resto del Paese e sarà accentuato dalla scarsa ventilazione: la città più calda ancora una volta Firenze con 33°C, punte di 32°C a Taranto, Lecce, Napoli, e Cagliari. 31°C a Roma, Udine e Bologna.



VENERDI’ TORNANO I TEMPORALI Venerdì sarà la giornata peggiore della settimana con molti rovesci o temporali che riguarderanno non solo il Nord Italia, soprattutto le Alpi e il Nordovest, ma anche molte zone interne del Centrosud. Rimarrà comunque basso il rischio di sconfinamenti sulle coste dove avremo diverse nuvole, specie su Toscana e Lazio. Il sole sarà comunque presente su Sicilia, Sardegna e sulle coste dell’alto Adriatico.



MIGLIORA NEL FINE SETTIMANA Nel fine settimana la breve fase instabile sarà in netta attenuazione: prevarranno il bel tempo e il sole. In particolare nella giornata di sabato avremo prevalenza di sole con i temporali concentrati al pomeriggio su fascia alpina, prealpina e sull’Appennino centrale. Tempo splendido per chi si trova al mare. Domenica ulteriore miglioramento con tanto sole qualche temporale su Alpi, Trentino Alto Adige e Appennino centrale. Nel weekend torneranno a salire le temperature massime al Nordovest dove arriveremo ai 30°C. Valori invariati nel resto del Paese con punte massime di 32-33°C al Centrosud.