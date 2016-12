Giglio, ecco come sollevare la Costa Concordia

16:07 - Casse di cemento per far galleggiare il relitto, catene dal diametro di 13 centimetri per girarlo: in questa seconda estate con la nave Costa Concordia a mollo nelle acque del Giglio, sono questi gli strumenti che verranno adoperati per provare a sollevare l'imbarcazione. Ma sono step graduali: il nostro inviato ha intervistato il responsabile del progetto, Franco Porcellotti, per fare il punto sul da farsi. E niente è scontato: tutto dipende dalle condizioni in cui versa il lato della nave sommerso. Quindi i tempi sono ancora lunghi.