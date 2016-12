foto Ansa

15:08

- Secondo Francesco Belsito tutti tra i vertici della Lega sapevano che in passato venivano usati i fondi del partito per le spese della famiglia Bossi. L'ex tesoriere della Lega, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano, lo dichiara dopo un interrogatorio. "Era un discorso che risale ai tempi di Maurizio Balocchi, il mio predecessore", prosegue. "In molti sapevano degli investimenti in Tanzania, ma non Maroni".