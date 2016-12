Meteo, una settimana di alta pressione

foto Meteo.it Correlati Meteo, settimana di sole e beltempo

Le previsioni meteo in diretta

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 18:41 - Fino a metà settimana l'alta pressione occuperà con decisione la nostra Penisola garantendo un periodo di tempo bello e stabile, con pochi isolati temporali pomeridiani mentre il caldo aumenterà, ma di poco, rimanendo quindi entro i limiti della norma.

Tra giovedì e venerdì invece correnti più fresche in quota di origine atlantica, riusciranno a infiltrarsi con maggior facilità sull'Italia, dove quindi tornerà ad aumentare l'instabilità pomeridiana: avremo quindi qualche temporale in più principalmente intorno ai rilievi ma che potrebbe sconfinare anche nelle vicine zone di pianura.

Tra giovedì e venerdì invece correnti più fresche in quota di origine atlantica, riusciranno a infiltrarsi con maggior facilità sull’Italia, dove quindi tornerà ad aumentare l’instabilità pomeridiana: avremo quindi qualche temporale in più principalmente intorno ai rilievi ma che potrebbe sconfinare anche nelle vicine zone di pianura.



La situazione per lunedì - Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nuvola in più sul basso Tirreno. Nel pomeriggio prevalenza di tempo belo, soleggiato; nubi in aumento sui rilievi con possibili temporali nelle zone interne della Sardegna, sull’Appennino calabro-lucano, nel Lazio meridionale, sulle Prealpi del Nordest e nel Friuli. Temperature stazionarie o in lieve crescita: massime quasi ovunque comprese fra 28 e 33 gradi. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 25 gradi per Campobasso, 26 gradi per Potenza, 28 gradi per Ancona, Imperia, L’Aquila, Lamezia, 29 gradi per Cuneo, Rimini, Pescara, Bari, Brindisi, Catanzaro, Trapani, Palermo, Olbia, 30 gradi per Torino, Trento, Treviso, Napoli, 31 gradi per Aosta, Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Bologna, Piacenza, Pisa, Crotone, Lecce, Reggio Calabria, Taranto, Catania, Cagliari, 32 gradi per Verona, Roma, Viterbo, Sassari, 33 gradi per Bolzano, Firenze, Grosseto. Venti in generale deboli da nordovest.



Martedì con qualche nuvola sulla Pianura Padana - Martedì al mattino tempo bello quasi ovunque qualche nuvola in più sull’alta Pianura Padana e sulle Prealpi. Nel pomeriggio nuvole e qualche temporale principalmente sulle Alpi occidentali e tempo bello altrove con locali rovesci sui rilievi di Sicilia e Calabria. Tra sera e notte possibili temporali sulla pianura piemontese. Temperature senza grandi variazioni, con caldo ancora in generale nella norma.



La tendenza per mercoledì - Mercoledì e giovedì aumenterà il rischio di temporali su zone alpine e prealpine, Appennino ligure e sui monti della Sardegna con occasionali sconfinamenti verso la pianura piemontese. Tempo buono altrove e caldo nella norma con valori fino a 32-33 gradi.



Correnti fresche nel weekend - Da venerdì invece correnti più fresche in quota di origine atlantica riusciranno a infiltrarsi con maggior facilità sull’Italia, dove quindi tornerà ad aumentare l’instabilità pomeridiana: avremo quindi qualche temporali in più principalmente intorno ai rilievi ma che potrebbe sconfinare anche nelle vicine zone di pianura.