Meteo, weekend all'insegna del tempo instabile: ma da lunedì torna il sole in tutta Italia

Da metà settimana la struttura anticiclonica tenderà nuovamente a indebolirsi esponendo le nostre regioni a una situazione molto simile a quella che stiamo vivendo in questi giorni, ossia con sviluppo di temporali a cadenza quotidiana, ma anche con temperature intorno alle medie estive.



Le previsioni per domenica 14 luglio - Al mattino qualche temporale su basso Piemonte, Toscana, Abruzzo, Molise e Puglia. Nuvoloso in gran parte del Sud. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi occidentali, ma soprattutto lungo l'Appennino, specie quello centro-meridionale, con locali sconfinamenti verso le pianure di Lazio e bassa Toscana, Umbria e golfo di Taranto.



Nel resto del Paese prevalenza di bel tempo, con il sole alternato a nubi sparse. Alla sera si attenua l'instabilità. Venti deboli, a parte qualche rinforzo di Maestrale al Centrosud. Temperature massime in lieve rialzo nelle Isole; valori ovunque intorno alla media, ossia compresi fra 27 e 32 gradi nella maggior parte del territorio.



Inizio settimana all'insegna del bel tempo - Con l'inizio della prossima settimana avremo un lieve rialzo della pressione che sarà sufficiente per garantire un'attenuazione dell’instabilità che ha caratterizzato questa settimana. L'eventuale instabilità pomeridiana si concentrerà solo a ridosso dei rilievi.



Lunedì sarà nel complesso una bella giornata, con ampie zone di sereno da Nord a Sud; qualche nuvola potrà insistere nelle estreme regioni meridionali peninsulari, con locali acquazzoni sull'Appennino calabrese. Velature più o meno consistenti sono previste in transito al Nord, ma senza particolari conseguenze. Temperature in aumento, con valori fino a 30-32 gradi un po' ovunque.



Martedì tempo ancora decisamente buono con tanto sole da Nord a Sud. Qualche temporale sarà concentrato sulle Alpi occidentali e sull'Appennino meridionale.



Mercoledì si riaffacceranno alcuni rovesci e temporali sulle Alpi e, localmente, anche al Nordovest.



Tra giovedì e venerdì il tempo instabile, con la formazione di nuovi temporali, potrebbe coinvolgere il resto del Centronord.