foto Ap/Lapresse

18:34

- Il ministro dei Beni culturali, Massimo Bray, ha svolto una visita lampo a Pompei dopo la caduta di alcune pietre da un muretto della via Stabiana. "Sono stato a Pompei per controllare i frammenti caduti. Il sito è patrimonio mondiale e sarà priorità del governo", scrive Bray su Twitter. "A spiegarmi il problema - aggiunge Bray - è stata Laura D'Esposito, giovane archeologa competente e appassionata, come tutto il personale incontrato a Pompei".