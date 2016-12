foto Ansa Correlati Caso Shalabayeva, revocata espulsione 21:17 - "Caro Mr Letta, grazie per questa decisione coraggiosa, ma adesso temo che il regime di Nazarbayev reagirà mandando mia moglie Alma in prigione e la mia bimba Alua all'orfanotrofio", impedendo quindi che possano tornare in Italia. Lo scrive l'oppositore kazako Mukhtar Ablyazov in un messaggio al premier Enrico Letta e consegnato a La Stampa. Il messaggio arriva all'indomani della decisione del governo italiano di ritirare l'espulsione. - "Caro Mr Letta, grazie per questa decisione coraggiosa, ma adesso temo che il regime di Nazarbayev reagirà mandando mia moglie Alma in prigione e la mia bimba Alua all'orfanotrofio", impedendo quindi che possano tornare in Italia. Lo scrive l'oppositore kazako Mukhtar Ablyazov in un messaggio al premier Enrico Letta e consegnato a La Stampa. Il messaggio arriva all'indomani della decisione del governo italiano di ritirare l'espulsione.

Governo kazako smentisce arresti moglie - Intanto il governo di Astana ha precisato che Alma Shalabaieva "non è in prigione o agli arresti domiciliari" ma ha obbligo di residenza ad Almaty perché "sotto inchiesta sul rilascio del passaporto per il marito e i famigliari in cambio tangenti".



"Fino ad oggi ho avuto paura che il governo italiano serrasse i ranghi, negando l'illegittimità di quanto avvenuto, ma non è successo", rileva Ablyazov, che si dice "molto grato al popolo italiano per aver reagito a questa orribile vicenda, per non essere stato insensibile".



Tuttavia "temo che il Kazakistan adesso non lascerà andare Alma e Alua, non potranno lasciare il Paese", afferma Ablyazov, che chiede aiuto all'Italia perché "Alma e Alua ora si trovano in una situazione di grave pericolo. Il piano del regime di Nazarbayev è di mandare mia moglie in prigione e mia figlia in un orfanotrofio".