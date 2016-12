Meteo, instabilità nel weekend

foto Meteo.it Correlati Meteo 14:58 - Il fine settimana verrà ancora condizionato dall’instabilità che darà luogo a numerosi temporali soprattutto nelle zone interne del Centrosud, ma anche il Nord è a rischio di temporali, anche se a carattere più isolato. La prossima settimana inizierà con prevalenza di bel tempo grazie al rinforzo dell’alta pressione, ma mercoledì l’instabilità potrebbe nuovamente affacciarsi sulle regioni settentrionali a iniziare dal settore alpino. - Il fine settimana verrà ancora condizionato dall’instabilità che darà luogo a numerosi temporali soprattutto nelle zone interne del Centrosud, ma anche il Nord è a rischio di temporali, anche se a carattere più isolato. La prossima settimana inizierà con prevalenza di bel tempo grazie al rinforzo dell’alta pressione, ma mercoledì l’instabilità potrebbe nuovamente affacciarsi sulle regioni settentrionali a iniziare dal settore alpino.

PREVISIONE PER OGGI (SABATO 13 LUGLIO)



Oggi in mattinata rovesci e temporali su bassa Lombardia, Venezie ed Emilia; scrosci di pioggia isolati sul Levante ligure. Nel pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi occidentali, lungo tutto l’Appennino, in Emilia Romagna e zone interne della Toscana; a carattere isolato possibili anche su Prealpi lombarde e Dolomiti. Parzialmente nuvoloso sul resto del versante adriatico, in Liguria e Sardegna; più soleggiato sui versanti tirrenici e in Sicilia. Di sera qualche rovescio in Emilia Romagna e Marche; temporali in Piemonte. Temperature senza grandi variazioni, con massime tra 27 e 31 gradi. Venti deboli.



NUBIFRAGI NELLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA TRA LOMBARDIA ORIENTALE ED EMILIA



Forti temporali, di tipo a supercella, hanno colpito nelle prime ore di oggi la zona compresa tra Bresciano, Mantovano, Cremonese, Parmense, Reggiano e Modenese. Si è trattato di temporali accompagnati da forti raffiche di vento, accumuli di pioggia anche oltre 50-60 millimetri e locali grandinate: parliamo dunque di veri e propri nubifragi. Non si esclude la possibilità che si sia formata anche qualche tromba d’aria nelle zone colpite da questi violenti temporali.



NOTTE AFOSA IN MOLTE CITTA’ DEL NORD



È stata una notte afosa in molte città del Nord. La temperatura minima a Milano è stata di 22 gradi con un’umidità dell’84%, a Verona ben 23 gradi con umidità dell’83%, a Rimini 22 gradi con umidità addirittura del 100%. Proprio quest’alta umidità ha favorito la formazione di forti temporali nelle prime ore di oggi.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA 14 LUGLIO)



Domenica giornata un po’ più stabile. In mattinata qualche residuo rovescio tra Emilia Romagna e Marche, nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi occidentali, Lazio, zone interne di Abruzzo, Molise e del Sud. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia. Caldo in lieve aumento al Centronord, con punte di 33 gradi al Nordest.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA



Con l’inizio della prossima settimana avremo un lieve rialzo della pressione che sarà sufficiente per garantire un’attenuazione dell’instabilità che ha caratterizzato questa settimana. L’eventuale instabilità pomeridiana si concentrerà a ridosso dei rilievi. Nei primi giorni della prossima settimana il tempo diventerà quindi più soleggiato. Il caldo, nel complesso, resterà nella norma. Si tratterà però di un miglioramento soltanto temporaneo. Le giornate con tempo stabile e soleggiato saranno dunque quelle di lunedì e martedì. Mercoledì si riaffacceranno alcuni rovesci e temporali sulle Alpi e, localmente, anche al Nordovest. Tra giovedì e venerdì il tempo instabile potrebbe coinvolgere il resto del Centronord.