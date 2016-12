foto Ansa

16:26

- "I tempi del processo non saranno lunghi, ma è necessario agire con calma e seguendo una strategia chiara che porterà a una soluzione che, come mi è stato detto da parte indiana, sarà equa e rapida". Lo ha assicurato da Nuova Delhi l'inviato speciale del governo sulla questione dei marò, Staffan De Mistura. "Tutto indica un volontà di finire l'inchiesta a carico di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone in agosto", ha aggiunto.